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【美股焦點】兩年市值翻一倍！蘋果成史上首隻兩萬億美元市值股份

即市財經 23:36 2020/08/19

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蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）帶領蘋果成首家市值超過2萬億美元股份

美股FAANG（Facebook（FB）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Netflix（NFLX）和Alphabet（GOOG））組合近來重拾動力，其中績優股蘋果更成史上首枝市值突破2萬億美元的股份。蘋果今日（19日）股價高見每股468.36美元。

蘋果自上月底公布優於市場預期的業績兼宣布股份1拆4後，股價即時大升。短短半個多月內，股價已由384.76美元起步，升至超過467美元水平，期內升幅超過2成。而到了今日，蘋果一度升穿467.77美元的門檻，創下首家市值超越2萬億美元大關的里程碑。

更令人驚訝的是，蘋果超越1萬億美元市值大關時，僅為兩年前之事，意味該股在短短兩年間，市值成功翻倍。

蘋果第二季銷售達到600億美元，盈利達到112.5億美元，超出市場預期，而資金近半個月大手湧入後，該股現時市盈率已升至接近35.6倍，比納指截至昨日收市的23.27倍貴，意味資金已率先押注蘋果往後增長維持強勁。

按蘋果近年營運表現，其第三季（財年第四季）業務數據最亮麗，且看到今季結束時，蘋果能否繼續派出一份令市場驚喜的成績表。

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 市盈率 納斯達克綜合指數

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