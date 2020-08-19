【美股焦點】強生斥507億收購生物科技公司Momenta 溢價7成

▲ 強生以約65億美元收購Momenta。

美國醫療健康產品生產商 強生（美︰JNJ）將以約65億美元（507億港元）收購美國生物科技公司Momenta（美︰ MNTA ），雙方已達成收購協議，將以現金完成交易。收購出價比Momenta8月18日的收市價溢價70％。

此次交易將包括Momenta所研發的藥物Nipocalimab（M281）全球的全部權利，該藥此前獲得了美國食品藥品監督管理局（FDA）的孤兒藥認證。

強生公司將新成立的全資子公司Vigor Sub，Inc。開始要約收購，以每股52.5美元的價格購買Momenta的所有流通股，該交易預計將在2020年下半年完成，在此之前，Momenta將繼續作為獨立的公司運營。

強生製藥全球董事長兼執行副總裁Jennifer Taubert表示，此次收購擴大了楊森製藥在自身免疫性疾病領域的領導地位，並為強生提供了持續增長的主要催化劑。

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編輯︰侯景成