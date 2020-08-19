【美股焦點】通用汽車欲救中國銷情　未來5年推超過四成電動車款

▲ 通用汽車早前透露，計劃於2025年前，在全球電動車及自動駕駛汽車上投資超過200億美元

內地近年力谷新能源汽車發展，部分國內公司更有意把新研發的電動車推出市面，並率先宣傳。美國公司、在紐交所掛牌的通用汽車（GM）似乎有意分一杯羹，透露未來五年在內地推出的汽車中，超過四成比例將為電動車（EV） 。

通用汽車透露，該廠在中國國內生產的電動車主要為純電動車（BEV），大部分零件將由內地本土公司供應。通用汽車環球執行副總裁兼中國公司總裁Julian Blissett 在接受外媒訪問時更表示，為令銷售重回2017年高峰時的一年400萬部，電動車和及擁高速公路免提駕駛功能的汽車，將扮演關鍵角色。

通用汽車早前又透露，計劃於2025年前，在全球電動車及自動駕駛汽車上投資超過200億美元，惟未透露中國市場佔有多少比例。

截至本港時間約晚上10時50分，通用汽車美股報29.54美元，跌1%。

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