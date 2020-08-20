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【阿里巴巴業績】阿里巴巴放榜前跌逾1% 上季收入料按年增3成

即市財經 09:34 2020/08/20

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阿里巴巴今日收市後放榜，券商預期阿里巴巴上季收入按年增長29%，Non-GAAPy盈利按年升17%。

電商巨擘阿里巴巴 （09988） 今日收市後放榜，業務從疫情中復甦情況為市場重點關注。綜合彭博數據，市場預測阿里上季（4至6月，財年首季）收入按年增長29%至1,481億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤則按年升17%至362億元。

阿里巴巴股價今早偏軟，最新跌1.6%，報251.4元，成交額3.16億元。

受疫情打擊，阿里巴巴於1至3月（2020財年第四季）收入、經調整盈利增速分別放緩至22%及11%，因此市場觀望阿里上季業務復甦情況。由於同業京東 （09618） 交出強勁上季度業績，加上國家統計局數據顯示，6月中國實物商品網上零售額按年增長26%，超出市場預期，投資界目前對阿里巴巴業績普遍較為樂觀。

招銀國際認為，阿里巴巴上季在國內市場的復甦較預期更快，在直播帶貨、618促銷、政府消費補貼等支持下，阿里市佔率也有望進一步提升。摩通則指，雖然阿里在欠發達市場、本地生活服務等數個戰略關鍵領域維持大量投資，但上季在市場營銷尚未變得「過度進取」，料可支持盈利能力。

阿里巴巴將於今晚舉行業績會，投資者除關注業務復甦情況外，料美國政府施壓中資科技股、中概股審計收緊、螞蟻集團上市、同業競爭等亦成為市場重點關注問題。

  收入 Non-GAAP盈利
券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅
野村 1520 32% / /
摩通 1490 29% 378 22%
招銀國際 1497 30% 360 16%
富瑞 1450 27% 350 13%
大和 1494 30% / /
高盛 1500 30% 365 18%
市場預測 1481 29% 362 17%

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 阿里巴巴－SW（09988）
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