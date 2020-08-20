【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　美股較港低1.9%（第二版）

▲ 阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%，勝預期。

阿里巴巴 （09988） 收市後放榜，阿里巴巴上季收入按年升34%至1537.5億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）盈利按年升28%至394.7億元，勝預期。阿里巴巴本財年首季收入增長主要由中國零售商業及雲計算業務的強勁收入增長驅動，季度核心商業業務按年增長34%至1,333億元，中國零售商業收入按年增長34%至1,013億元，按季亦錄得強勁復蘇。

與另一科網巨擘騰訊 （00700） 比較，阿里巴巴上季經調整溢利增幅28%，兩者重新同步，反映阿里巴巴上季業績漸走出疫情影響。

阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升一度升逾1%，在業績電話會議期間，股價轉跌，最新報259.97美元，跌1.4%，折合相當於港股251.8港元，較港股收市低1.3%。開市後股價波動，曾跌2.5%，截至晚上9時57分，跌0.9%，報258.25美元，相當於港股250.2港元，較港低1.9%。

阿里巴巴首席財務官武衛稱，集團財年開局非常強勁，中國核心商業業務已全面恢復到疫情前的水平，穩定的利潤增長和現金流使集團能夠繼續強化核心業務，並投資於長期成長。

阿里巴巴股價今日偏軟，跌幅大致在1%上下，尾市曾倒升，收報255港元，成交額58億港元。「ATMX」四大中資科技股中，小米 （01810） 升2%，美團點評 （03690） 升1.6%，騰訊 （00700） 升0.4%，阿里為當中表現最差。

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天貓綫上實物商品GMV上季上季增27%

GMV方面，天貓上季綫上實物商品交易額（GMV）按年增長27%，主要得益於更高的購買頻率和新增用戶購買驅動，快速消費品、家居和消費電子品類增長最快。淘寶直播GMV按年增長超過1倍。

截至6月，阿里巴巴中國零售市場移動月活躍用戶數達8.74億，單季淨增長2,800萬；度活躍消費者達到7.42億，單季淨增長1,600萬。此外，淘寶特價版的移動月活躍用戶數約4000萬。

雲計算業務方面，阿里巴巴季度收入按年增長59%至123.5億元。

市場對阿里業績展望樂觀

綜合彭博數據，市場早前預測阿里巴巴上季（4至6月，財年首季）收入按年增長29%至1,481億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤則按年升17%至362億元。

受疫情打擊，阿里巴巴於1至3月（2020財年第四季）收入、經調整盈利增速分別放緩至22%及11%，因此市場觀望阿里上季業務復甦情況。由於同業京東 （09618） 交出強勁上季度業績，加上國家統計局數據顯示，6月中國實物商品網上零售額按年增長26%，超出市場預期，投資界目前對阿里巴巴業績普遍較為樂觀。

招銀國際認為，阿里巴巴上季在國內市場的復甦較預期更快，在直播帶貨、618促銷、政府消費補貼等支持下，阿里市佔率也有望進一步提升。摩通則指，雖然阿里在欠發達市場、本地生活服務等數個戰略關鍵領域維持大量投資，但上季在市場營銷尚未變得「過度進取」，料可支持盈利能力。

阿里巴巴將於今晚舉行業績會，投資者除關注業務復甦情況外，料美國政府施壓中資科技股、中概股審計收緊、螞蟻集團上市、同業競爭等亦成為市場重點關注問題。

收入 Non-GAAP盈利 券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅 野村 1520 32% / / 摩通 1490 29% 378 22% 招銀國際 1497 30% 360 16% 富瑞 1450 27% 350 13% 大和 1494 30% / / 高盛 1500 30% 365 18% 平均預測 1481 29% 362 17%

（第二版更新阿里巴巴業績）

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編輯：陳健婷