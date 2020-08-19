【美國經濟】紓困談判僵持 特朗普政府傳推「縮水版」5000億美元法案

▲ 美國總統特朗普此前多次指摘民主黨阻撓紓困法案。

美國紓困法案談判陷入僵局，兩黨仍未能就紓困法案達成共識。外電引述一位白宮官員稱， 特朗普政府認為兩黨有可能就一份內容更5000億美元的縮水版刺激法案達成共識，打破國會目前的僵局。

該官員稱，兩黨有可能就注資美國郵政服務（USPS）、對學校發放補助，及保障員工就業為條件向企業發放救濟達成共識。不過，第二輪紓困法案中的全民派錢，以及額外的失業救濟，將不納入本輪刺激法案的範疇。

第一輪財政刺激方案中，國會通過向每位公民發放了一次性的1200美元支票，並且為失業者提供額外每周600美元的失業救濟，但有關措施已於7月底結束，民主共和兩黨就新一輪紓困法案的規模、額外失業救濟金額等爭持。

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編輯︰侯景成