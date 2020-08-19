9號風球下 母子塔門露營被困最後獲救

今晨(19日)7時，警方接獲一對姓陳母子報案，指兩人在塔門「大草地」露營期間，遇上颱風襲港，塔門島上風雨交加，其後更將兩人的帳篷及財物吹走，母子被困島上斷水斷糧,因而報警求助

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據悉，該名約70歲母親報稱一度出現低温症症狀，約38歲兒子則暫時無恙。水警在島上尋獲兩人，遂將他們帶返警崗暫避，二人毋須送院，待天氣轉好後自行離開。

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警方提醒市民，在風暴期間務必留意天文台的風暴消息，應遠離岸邊，停止所有水上活動。計劃戶外活動（例如露營）時，應預先評估天氣狀況，並制定因天氣突然惡化的撤離計劃。如已身處戶外的人士，遇上惡劣天氣，應立即尋找安全地方躲避。

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責任編輯：翁嘉陽