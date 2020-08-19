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【美股攻略】標指收復疫情失地　後市走勢還看一個變數

股樓投資 21:44 2020/08/19

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標普500指數自2月19日大跌以來，經過126個交易日，終於在周二（18日）收復所有失地，重上疫情前3386點水平，只是在標指破頂後，不少股票都迅速回軟，尤其業績勝預期的沃爾瑪（WMT.US）和Home Depot（HD.US），皆在開市後掉頭下跌，收市分別跌0.65%及1.12%，這是否代表今輪反彈浪已經玩完？

相關文章:【美股分析】標指創歷史新高　調查指基金經理2月來最樂觀

周三（19日）美國時間下午二時，聯儲局將會公布上月會議紀錄，市場關注局方會否改變九月的政策框架，主席鮑威爾（Jerome Powell）上月曾指這將會是本月討論的議題。由現時股、金、債、匯四市所見，先是股市在不足4個月內收復疫情失地，及後通脹掛鈎債券（TIPS）跌至負利率，令美匯指數不斷下跌，同時推動金價破頂，四個資產市場環環相扣，正正反映市場的共同預期，就是美國政府及聯儲局會不斷花錢刺激經濟。

相關文章:【股神買金】首隻獲股神「寵幸」的金礦股　巴里克黃金：行業發展的重要一步

正常情況下，在經濟還未看到起色前，局方及政府收緊政策的機會甚低，尤其是兩黨正就第二輪紓困措施展開辯論，除非通脹預期突然升溫，這便會為金融市場帶來風險。而這也不是無可能，始終局方在過去四個月推行了史無前例的無限QE，放水力度更遠高於金融海嘯後。

如局方將通賬目標調升至平均水平的2%，屆時資產市場將面臨大洗牌，債息或會掉頭上揚、美匯指數更會終止跌勢，黃金升勢也會終止，但對股市而言，這或許是對久沉多時的金融股的利好信號。

撰文 : 林展鋒

經濟 美股 股票 債券 負利率 鮑威爾 金融 標準普爾500指數 指數 通脹

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