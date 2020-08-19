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【一文業績】鼎石資本賺11%不派中期息　一文看清企業業績

即市財經 21:41 2020/08/19

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陸續有公司公布業績。

今日多間藍籌公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月19日（周三）公布的重要企業營運數據/業績：

美東汽車 （01268） 公布上半年業績，純利按年增27.5%至3億元（人民幣，下同）。每股盈利為25.72分，中期股息派0.1451元。期內，收入按年增23.5%至84.5億元

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

兗州煤業 （01171） 公布境外控股子公司上半年業績，稅後利潤錄6.05億（澳元，下同）；營業收入按年跌16%至19.7億澳元（約110億港元）。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

順豪物業 （00219） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄1.4億元，去年同期純利為9147萬元。每股虧損為27.82仙，不派中期息。總收入按年下跌53.9%至1.7億元。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

華大酒店 （00201） 公布今年上半年業績由盈轉虧，虧損錄1.54億元，去年同期純利為5759.9萬元。每股基本虧損1.72港仙；不派中期息。期內，總收入按年下跌66.4%至9030萬元。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

思考樂教育 （01769） 公布上半年業績，純利按年升38.4%至4632萬元（人民幣，下同），每股基本盈利8.34分，派中期息0.06港元。期內，收入按年增10.2%至3.3億元。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

兗煤澳大利亞 （03668） 公布今年上半年業績，純利按年增7.3%至6.05億元（澳元．下同）；每股基本盈利45.8澳分。期內，收入19.73億元，按年下跌16.04%。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

中海油  （00883）  上半年純利按年倒退65.7%至103.8億元（人民幣，下同），油氣銷售收入跌29.9%至663.4億元。中海油派中期息0.2港元，減少39.4%。中海油桶油主要成本進一步下降至25.72美元，桶油操作成本降至6.50美元，創十年來新低。

相關文章：中海油上半年純利跌66%　汪東進：下半年銷售及經營情況優於上半年（第二版）

越秀交通基建  （01052）  上半年業績盈轉虧2.9億元（人民幣，下同），主要受新冠肺炎疫情的爆發及相關免收費措施的實施影響，每股基本虧損17.22仙。集團宣布不派息，去年同期派息18港仙。

相關文章：越秀交通基建上半年轉蝕2.9億人幣　不派息

鼎石資本 （00804） 公布上半年業績，溢利按年增長11.1%至366.7萬元。每股盈利0.08仙，不派中期息。期內，收入按年增34.1%至1781.3萬元。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

五洲國際 （01369） 公布去年全年業績，股東應佔虧損27.7億元（人民幣，下同），2018年度同期虧損42.16億元。每股虧損55.44分，不派息。期內，收入10.46億元，按年下跌66.26%。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

華潤啤酒  （00291）  首席執行官侯孝海於中期業績會議表示，疫情開始受控，零售渠道完全恢復，餐飲渠道有70-80%復蘇，夜場銷售渠道亦有20%至30%重開，於今年第2季銷售逐漸回升，惟預期下半年整個行業銷售出現6%至7%的負增長。

相關文章：華潤啤酒半年多賺11%　料下半年行業銷售跌6%至7

港交所  （00388）  盈利、收益創出半年度新高。港交所中午公布，上半年盈利按年增長1%至52.33億元，主要受惠港股成交增加，惟投資收益減少拖低增幅，港交所每股中期息微減1港仙至3.71元。港交所下午1時30分恢復交易，曾重上380元水平，高見381.6元，惟其後轉跌，收報373.6元，跌1.4%，成交11.22億元。

港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元　大摩高盛：勝預期

力量能源 （01277） 公布上半年業績，股東應佔溢利按年下跌8.07%至3.49億元（人民幣，下同）；每股盈利4.14分，派中期息每股1.5港仙。期內，收益12.97億元，按年升1.6%。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

中國利郎  （01234）  上半年收入及淨利潤按年各跌3成，但由於預期經營現金流下半年會有改善，決定派發中期息每股12仙及特別息每股5仙，按年減少34.6%。

相關文章：中國利郎中期少賺3成 連特別息每股派中期息17仙

恒安  （01044）  公布中期業績，恒安中期公司權益持有人應佔利潤按年升20.3%至22.6億元人民幣，每股基本收益1.899元人民幣，派中期息1.2元人民幣，較去年的1元人民幣增加20%。

相關文章：恒安中期多賺20.3%　中期息增加至1.2元人民幣

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責任編輯：謝卓榮

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