【一文業績】新鴻基上半年純利跌3成中期息派12港仙　一文看清企業業績

▲ 陸續有公司公布業績。

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月19日（周三）公布的重要企業營運數據/業績：

新鴻基 （00086） 公布上半年業績，純利按年跌32.4%至6.95億元，每股盈利為34.9港仙，中期息派12港仙。期內，總收益按年跌2%至20.5億元。

公告及通告 - [中期業績]

中國罕王 （03788） 公布上半年業績，純利按年跌10.1%至1.71億元（人民幣，下同），每股盈利9.4分，中期股息派0.04港元。期內，收入按年跌1.9%至11.6億元。

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九龍建業 （00034） 公布上半年業績，公司股東應佔純利大跌68.9%至5.75億元，每股盈利為0.49元，中期現金股息派0.24港元。期內，收入按年跌34.1%至37.3億元。

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雅生活服務 （03319） 公布上半年業績，股東應佔利潤按年增4成至7.58億元（人民幣，下同），每股盈利57分，不派中期息。期內，收入按年升78.6%至40億元。

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保利達資產 （00208） 公布上半年業績，股東應佔溢利按年減少89%至7379萬元，每股盈利1.66仙，派中期息每股1.4仙。期內，收入按年增加24%至3.66億元。

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嘉耀控股 （01626） 公布上半年業績，應佔虧損收窄至662萬元（人民幣，下同），每股虧損錄0.022分，不派中期息。期內，收入按年增1.8%至2.6億元。

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金隅集團 （02009） 公布上半年業績，盈利按年跌49.9%至15.24億元（人民幣，下同），每股盈利14分；不派中期息。期內，營業收入按年下跌8.3%至409.28億元。

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INFINITY L&T （01442） 公布上半年業績溢利錄1322萬元（令吉，下同），派中期息每股普通股0.0007美元。期內，收入按年增4.6%至1.03億元

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新秀麗 （01910） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄9.74億元（美元，下同），每股虧損68仙，不派中期息；去年同期盈利4910萬元。期內，銷售淨額按年跌54.3%至8.02億元。

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五礦資源 （01208） 公布上半年業績，虧損進一步擴大至24.4億元（人民幣，下同）；每股基本虧損1.96美仙，不派息。期內，收入按年跌14%11.9億美元（約92.8億港元）。

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招商局置地 （00978） 公布上半年業績，盈利按年下跌88.13%至8286.1萬元（人民幣，下同），每股盈利1.69分；不派中期息。期內，收益29.81億元，按年升2.62%。

公告及通告 - [中期業績]

中國東方教育 （00667） 公布上半年業績，純利下跌22.4%至2.42億元（人民幣，下同），每股盈利為11.07分。不派中期息。期內，收入按年跌16.7%至15.2億元（人民幣，下同）。

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中駿集團 （01966） 公布上半年業績，盈利按年增10.3%至21.14億元（人民幣，下同），每股基本盈利50.6分，派中期息11港仙。期內，收益151.35億元，按年升45.21%。

公告及通告 - [中期業績]

基石控股 （01592） 公布上半年業績由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損錄501.6萬元，去年同期溢利1,034.3萬元，每股虧損0.4仙，不派中期股息。期內，客戶合約所獲收益按年跌57%至9854.8萬元。

公告及通告 - [中期業績]

世茂集團 （00813） 公布未經審核財務業績，純利按年跌34.4%至10.4億元（人民幣，下同），每股基本收益為0.28元。期內，營業收入按年下跌28.6%至91.6億元

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

國藥控股 （01099） 公布上半年業績，歸屬於上市公司股東的淨利潤按年跌17.9%至6.2億元（人民幣，下同）；每股基本收益為0.8215元。期內，營業收入按年跌16.6%至175.3億元人民幣。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

美東汽車 （01268） 公布上半年業績，純利按年增27.5%至3億元（人民幣，下同）。每股盈利為25.72分，中期股息派0.1451元。期內，收入按年增23.5%至84.5億元

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

兗州煤業 （01171） 公布境外控股子公司上半年業績，稅後利潤錄6.05億（澳元，下同）；營業收入按年跌16%至19.7億澳元（約110億港元）。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

順豪物業 （00219） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄1.4億元，去年同期純利為9147萬元。每股虧損為27.82仙，不派中期息。總收入按年下跌53.9%至1.7億元。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

華大酒店 （00201） 公布今年上半年業績由盈轉虧，虧損錄1.54億元，去年同期純利為5759.9萬元。每股基本虧損1.72港仙；不派中期息。期內，總收入按年下跌66.4%至9030萬元。

公告及通告 - [中期業績 / 股息或分派]

思考樂教育 （01769） 公布上半年業績，純利按年升38.4%至4632萬元（人民幣，下同），每股基本盈利8.34分，派中期息0.06港元。期內，收入按年增10.2%至3.3億元。

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兗煤澳大利亞 （03668） 公布今年上半年業績，純利按年增7.3%至6.05億元（澳元．下同）；每股基本盈利45.8澳分。期內，收入19.73億元，按年下跌16.04%。

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中海油 （00883） 上半年純利按年倒退65.7%至103.8億元（人民幣，下同），油氣銷售收入跌29.9%至663.4億元。中海油派中期息0.2港元，減少39.4%。中海油桶油主要成本進一步下降至25.72美元，桶油操作成本降至6.50美元，創十年來新低。

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越秀交通基建 （01052） 上半年業績盈轉虧2.9億元（人民幣，下同），主要受新冠肺炎疫情的爆發及相關免收費措施的實施影響，每股基本虧損17.22仙。集團宣布不派息，去年同期派息18港仙。

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鼎石資本 （00804） 公布上半年業績，溢利按年增長11.1%至366.7萬元。每股盈利0.08仙，不派中期息。期內，收入按年增34.1%至1781.3萬元。

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五洲國際 （01369） 公布去年全年業績，股東應佔虧損27.7億元（人民幣，下同），2018年度同期虧損42.16億元。每股虧損55.44分，不派息。期內，收入10.46億元，按年下跌66.26%。

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華潤啤酒 （00291） 首席執行官侯孝海於中期業績會議表示，疫情開始受控，零售渠道完全恢復，餐飲渠道有70-80%復蘇，夜場銷售渠道亦有20%至30%重開，於今年第2季銷售逐漸回升，惟預期下半年整個行業銷售出現6%至7%的負增長。

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港交所 （00388） 盈利、收益創出半年度新高。港交所中午公布，上半年盈利按年增長1%至52.33億元，主要受惠港股成交增加，惟投資收益減少拖低增幅，港交所每股中期息微減1港仙至3.71元。港交所下午1時30分恢復交易，曾重上380元水平，高見381.6元，惟其後轉跌，收報373.6元，跌1.4%，成交11.22億元。

港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元 大摩高盛：勝預期

力量能源 （01277） 公布上半年業績，股東應佔溢利按年下跌8.07%至3.49億元（人民幣，下同）；每股盈利4.14分，派中期息每股1.5港仙。期內，收益12.97億元，按年升1.6%。

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中國利郎 （01234） 上半年收入及淨利潤按年各跌3成，但由於預期經營現金流下半年會有改善，決定派發中期息每股12仙及特別息每股5仙，按年減少34.6%。

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恒安 （01044） 公布中期業績，恒安中期公司權益持有人應佔利潤按年升20.3%至22.6億元人民幣，每股基本收益1.899元人民幣，派中期息1.2元人民幣，較去年的1元人民幣增加20%。

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責任編輯：謝卓榮