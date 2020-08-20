【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】同跑星傾下偈 – 澳門跑山女神張盈疫情下密密加操 年底及明年征戰香港內地百K山賽



講到跑步KOL，不得不提的就是跑UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）跑出名堂的澳門跑手張盈(Vivi)，單計她的facebook 及IG，就已經吸納了超過兩萬個粉絲，比不少香港星級跑手還要多！作為其中一個follower，就讓我與Vivi在這個專欄傾下偈，等大家認識她多一點。

Vivi是澳門第一個成功完成UTMB的女跑手，她在2018年以46小時1分34秒完成全程171公里、總爬升高度大約9,600多米的賽事，絕不簡單，其後有不少香港傳媒大篇幅報道。Vivi笑言自己當時看見有關報道覺得不好意思，因為只是剛剛完成賽事，達到目標而已。

▲ UTMB賽事穿越法國、意大利及瑞士，沿途風景優美，但要成功挑戰全程一點也不易。

UTMB是很多跑山友夢寐以求的賽事，報名難，跑畢全程更難，被問到有甚麼心得及貼士，Vivi坦言一定要花至少半年時間去操練，計劃好跑步訓練課表，絕對不能偷懶！她說很多跑友有湊熱鬧的心態，見到其他人報名參加100 公里賽事，就會「跟風」一齊報，她希望大家能夠量力而為，循序漸進，應視乎自己的實力去參賽，而不應抱著「只有30 公里的能力，就渴望去看100公里風景」的心態，到僥倖跑完賽事，但要受傷一年半載就得不償失了。她指出，在香港跑山路或者可以捱得到，但外國天氣變幻莫測，與香港氣候十分不同，隨時一日四季，又雷雨又落雪，香港人體格未必能夠抵擋得住。Vivi又指，除了練習多些長課，亦因為要不停登山，爬升比較多，更需要練習肌力，包括臀部肌肉及四頭肌肉。

▲ 張盈 (Vivi)表示參加UTMB除了要有充足的長課訓練，完善的裝備亦十分重要，以抵禦一日四季的變幻莫測的天氣。

除了加緊練習，Vivi指比賽最重要是意志！她說，不少UTMB參賽者就是輸在意志不夠堅定，他們或會心想：「為何要這樣辛苦？為何還要在這裡繼續捱？」加上體力耗盡，又被睡意侵襲，心理狀態脆弱就會很易萌生退賽念頭，所以能完成賽事，很多時都是靠捱，連續30至40小時比賽實在是一個很大的磨練。

▲ 在2018 UTMB賽事，經過差不多兩日共171公里的路程，手持澳門旗幟的Vivi在終點前感動到哭起來。



最近新型肺炎疫情雖然略為緩和，但仍然嚴峻，Vivi建議跑友只要保持運動，做多些體能運動及肌力訓練，減少肌肉流失就可以，始終疫情下沒有大型比賽進行。Vivi自己亦因為今年年初路跑受傷，所以暫停跑步練習一段時間，主力增加肌力及核心訓練，這樣亦有助跑步跑得更舒適，她指很多跑友經常只顧練跑，往往忽略體能上的訓練。

Vivi表示，以往跑山訓練通常在香港及珠海進行，她期望疫情好轉後加強訓練，將參加因疫情而順延至10月底，在浙江舉行的柴古唐斯括蒼越野賽110公里、12月在雲南舉行的高黎貢超級山徑賽55或120公里賽事，以及明年初以香港麥理浩徑為比賽路線的HK100。

▲ Vivi經常來香港參賽，圖為她今年年初參加HK100賽事。



Vivi從事有機護膚品生意，她指自己工作時間自由，隨時隨地有電話就可以工作，因此在疫情前經常四圍飛參加比賽。本身住在澳門的她，疫情前的周末長課一般會在香港或內地跑山，而自己亦經常在港工作，會順道跑山。她透露，之前在香港通常會到雞公嶺、大刀屻及城門水塘「針草帽」訓練，疫情後想野生捕獲Vivi的跑友就要多加留意。Vivi笑言，每次上大帽山都有不少香港跑友主動向她打招呼，每當有人認得她，互相打氣感到很開心。

▲ Vivi首個全馬是2016年渣打香港馬拉松賽事，之後愈跑愈長。

Vivi坦言不會形容facebook及IG的follwers做粉絲，因為大家都喜歡跑步跑山，所以會稱呼為跑友。她說自己想也沒想過因為跑步跑山而為人所認識，她亦不介意比賽前後與其他跑友合照，比賽時曾經有較害羞的跑友望著她，似乎想跟她合照，她會回望以造就合照機會，這樣他們就會走過來一起拍照。她又說，以往來港比賽多數都是一個人， 但見到很多跑友及義工都會熱情地為她打氣，每次喊出她的名字，就像一班朋友一齊跑一樣，感覺份外親切。



▲ 身為澳門人，Vivi當然經常參與澳門馬拉松。



除了澳門馬拉松，相信香港跑友未必熟悉澳門跑步好去處，Vivi指如果跑山，澳門基本上只得路環山，一個圈大約10 多公里。她指在疫情過後，如果香港跑友有興趣，又集合到一班人到澳門跑的話，她可以帶團跑路環山，相信跑友們一定好期待！

最後，Vivi寄語各位跑友「永遠別放棄自己，如果你沒有放棄，那麼最艱難的時刻就不會到來」，而這正正就是她在2018年跑畢UTMB的體會！各位跑友，互勉之！

▲ 對充足訓練的堅持，以及永不放棄的精神，令Vivi順利完成多個崎嶇困難的越野跑賽事。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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