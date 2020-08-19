DayDayCook集資2,000萬美元 投資者：深信內容營商模式

▲ 朱嘉盈在2012年創辦的DayDayCook本周成功集資2,000萬美元。（資料圖片）

中概股紛紛從美國退市，港產烹飪平台日日煮（DayDayCook）卻似乎仍然吃得開，先傳最快第三季赴美上市，本周更成功集資2,000萬美元。

今次的2,000萬美元融資由倫敦創投基金Talis Capital牽頭，香港的信智資本（Ironfire Ventures）亦有參與。據CrunchBase數據顯示，曾為滙豐私銀賓架的DayDayCook創辦人朱嘉盈（Norma Chu），創業8年間已募集到6,500萬美元，支持者包括阿里巴巴創業者基金。

DayDayCook主打內地市場，手機程式包括食譜、烹飪短片，亦於高檔商場開班教學，8成收入來自網售自家品牌餸菜包。Talis Capital管理合夥人Matus Maar指，由衷相信DayDayCook以內容營商（content-to-commerce）的模式。隨着流動編輯軟件冒起，創製內容愈見容易，他不點名以四川網紅李子柒為例解釋，就算身處鄉郊，一樣能靠出眾內容吸引海量追隨者。

新冠肺炎來襲，人們逼着居家煮食，令DayDayCook今年首季的活躍用戶增加了近兩倍，天貓和京東等付費購物用戶更激增了12倍，至220萬人。Norma指，疫情明顯改變了中國消費者購買食材的習慣，DayDayCook已隨之調整供應鏈，可望轉危為機。

不過，Norma早前宣布參選本港立法會，惹來網民反彈，令facebook專頁讚好數急跌，已由超過100萬，跌至約92萬。

責任編輯：姚沛鏞