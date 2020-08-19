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【抗疫vs私隱】各地開發手機追蹤疫情App　衍生私隱爭議反失效？

科技 21:15 2020/08/19

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環球地區包括美國及北愛爾蘭等地，早已推出追蹤新冠肺炎接觸者的手機應用程式，惟限制了接收警報的用戶獲取評估風險所需的信息，監控成效日漸成疑，究竟有關舉措長遠能否阻止病毒傳播？

本港新冠肺炎疫情持續，政府資訊科技總監辦公室近日確認曾發出招標文件，徵求開發商協助資科辦建立感染風險通知系統及應用程式，另加上日前政界人士建議推出港版健康碼，引發公眾私隱安全疑慮。

環球地區包括美國及北愛爾蘭等地，早已推出追蹤新冠肺炎接觸者的手機應用程式，惟監控成效日漸成疑，究竟有關舉措長遠能否阻止病毒傳播？

全球新型肺炎至今累計超越2210萬宗，科企蘋果（Apple）及Google早於4月聯手共同開發追蹤新冠肺炎接觸者的手機應用程式系統。據Google上月表示，已有橫跨亞洲、歐洲、非洲、北美及南美的16個國家及地區的公共衛生當局，使用該藍牙接觸追蹤系統來建立應用程式。

不過據《華盛頓郵報》報道指出，雖然系統協助全球藉此對抗covid-19傳播，但由於出現隱私憂慮、技術故障、程式推出緩慢等多項問題，令舉措未有成功阻止病毒傳播的跡象。其中在疫情較為嚴峻的美國，月初才開始於維珍尼亞州推出接觸追蹤應用程式「COVIDWISE」，匿名地記錄曾經進入藍牙範圍的其他手機及接觸時間，並於阿拉巴馬州推試用版本。

報道引述約翰·霍普金斯大學伯曼生物倫理學研究所（Berman Institute of Bioethics at Johns Hopkins University）所長Jeffrey Kahn表示，系統到目前為止，未見任何成效，甚至認為是一場混亂。因為系統強調需要保護患者隱私，沒有收集任何準確的地點或個人資訊，所以亦同時限制了接收警報的用戶獲取評估風險所需的信息。

來自柏林Reinickendorf衛生局部長Patrick Larscheid更表示，自己並沒有下載德國的「Corona-Warn-App」。他解釋，由於程式沒有提供有關聯繫方式等詳細信息，衛生人員也將無法建議用戶進行隔離。

【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識

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下載比例逾三分二才能見成效

而報道又指出，更嚴重的問題是市民對於程式的不信任，加上應用程式是自願性質而非強制，均有礙成效。其中不少研究人員表示，一個州份或國家中，必須有約三分之二人口使用有關應用程式才足以有成效，惟目前僅少數國家或地區的下載比例超過五分之一。在瑞士的850萬人口中，目前下載量僅為200萬，即超過23％；維珍尼亞州總人口為860萬，惟截至周日午夜，其應用程序下載僅約35萬次。

另據消息指出，港府日前有意招標開發的「曝光通知 (Exposure Notification) 」系統及應用程式，有別於政界人士較早前建議推出的港版健康碼，市民可自願下載應用程式，非強制使用性質。惟反觀上述的程式使用情況，均惹來外界疑慮有關成效及監控問題。

市民對程式欠缺信心　

此外，《華盛頓郵報》於今年4月聯同馬里蘭大學民主與公民參與中心，隨機抽樣訪問了1,008名美國成年人對追蹤程式的使用意願。結果僅41%受訪者表示，擁有智能手機並願意使用感染追蹤程式，當中對追蹤應用程式質疑，則源於不信任蘋果、Google等科企，對其會否保護健康數據私隱表示懷疑。

【中美角力】專家料中方將出招反制「淨網」行動　美方損失更大

責任編輯：張寶燕

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