【業績】新秀麗中期盈轉虧淨蝕9.74億美元　銷售淨額下半年逐月改善

▲ 新秀麗中期大幅倒退，蝕9.74億美元。

新秀麗 （01910） 截至今年6月底止中期業績，半年盈轉虧，淨虧損9.74億元（美元，下同），去年同期則錄得純利4,910萬元。受累於新冠肺炎疫情大流行引致的整體市場狀況，新秀麗上半年確認非現金減值費用8.77億元。

集團毛利率由去年56%降至49.4%，主要由於新冠肺炎疫情造成不利影響，導致銷售淨額按年減少54.3%至8.02億美元，令毛利減少59.7%（按不變滙率基準計算則減少58.8%），有關不利影響包括銷售淨額及產量降低，但生產成本固定及存貨增加的影響所致。

新秀麗上半年共關閉71家店舖

主席Timothy Charles Parker表示，隨着全球市場開始緩慢重啟，銷售壓力於6月份開始有所緩和，集團的銷售淨額按年減少74.1%，4月份及5月份的跌幅分別為80.9%及79.1%。7月份銷售淨額按年減少約69.8%，而8月份繼續呈現逐步改善趨勢。然而，基於新型冠狀病毒疫症大流行的規模和嚴重程度，加上地緣政治的不確定因素加劇， 預計下半年的經營環境仍然艱難。

新秀麗上半年共關閉71家店舖，當中有部分被疫情爆發前承諾增設的22家新店所抵銷，致使淨減少49家店舖，去年同期則淨增設27家新店。截至6月底，自營零售店總數為1,245家。集團繼續尋求租金減免及其他優惠，以減低DTC零售渠道的固定成本。

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記者：馮正男