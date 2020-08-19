【零售寒冬】FANCL亞洲傳有意賣盤 估值料達78億元

▲ FANCL亞洲據報擬賣盤，料估值逾10億美元。

外電引述消息稱，護膚品品牌FANCL在亞洲區（日本除外）的代理商有意賣盤，並已就此事聘請摩根士丹利，出售對像料為戰略投資者或私募股權公司，交易作價可能達到10億美元（78億港元）。



FANCL在亞洲區（日本除外）的代理商的持有人陳志明（Chris Chan），其通過CMC Holdings在大中華地區、東南亞擁有逾200間分店，而其FANCL中國業務代理權將在6年內到期，而亞洲地區則在10年內到期。



報道稱，出售事項將透過兩輪拍賣進行，預計第一輪競標將在9月底進行，而日本FANCL將不會參與競標，獨家經銷權亦不會受今次交易而有所影響。



報道又引述消息稱，FANCL亞洲業務於過去兩年的EBITDA約為6000萬至7000萬美元，預計今年亦會與之前相若。由於FANCL亞洲業務年收入介乎2.5億至3億美元之間，利潤率高達20%以上，因此放售價很可能是EBITDA的10倍以上。

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編輯︰侯景成