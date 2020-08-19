【新冠肺炎】莎朗史東妹妹確診 本患紅斑狼瘡症抵抗力弱

新冠肺炎疫情全球蔓延，美國確診個案累計增至逾540萬，超過17萬人喪生。荷李活女星莎朗史東的妹妹也不幸感染。

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莎朗史東（Sharon Stone）在社交網透露妹妹Kelly本身患紅斑狼瘡症，現在又感染了新冠肺炎，這是她的醫院病房，是大家不戴口罩的造成的，看來相當憤怒。

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她沒有免疫力，她只去過藥房。你們能夠獨自身處這間房嗎？戴口罩！為自己及他人，拜託。」剛才，她又轉發Kelly臥病在牀的自拍，又叫網民為妹妹同妹夫Bruce祈禱。此外，Kelly亦拍片表示自己要靠呼吸機幫助才能呼吸，並勸籲大家為了愛的人戴口罩及接受檢測。

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責任編輯：翁嘉陽