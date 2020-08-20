【中小企教室】專家指清盤潮將持續至明年底　教企業避免清盤危機

▲ 信永中和諮詢專項服務合夥人簡立祈預計，是次疫情觸發的清盤潮將持續至明年底。（信永中和提供圖片）

新冠肺炎席捲全球，不少企業抵不住疫情影響，面臨清盤厄運。信永中和諮詢專項服務合夥人簡立祈預計，是次疫情觸發的清盤潮將持續至明年底。企業可以如何避免清盤危機？

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據破產管理署發出的強制公司清盤案及破產案統計數字，本港上半年企業強制清盤呈請書數目達194宗，而法院發出的清盤令，則錄得62張。簡認為，疫情下司法機構一度暫停服務，累積不少清盤呈請個案，相信現時只是滯後數字，料今年下半年至明年中的企業清盤數字，將會大幅增加，大有可能超越2008年雷曼的情況。有見及此，他有以下建議：

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1. 保留現金流

他建議，疫情下企業最好保留半年現金流，因現時仍有保就業計劃及防疫抗疫基金，但過後便要靠企業現金支撐。

2. 業務重組

若企業已不幸遇上經營困難，可選擇業務重組，如斬斷虧損的業務，保留有盈利的業務；或反其道而行，出售有盈利的業務獲利，利用資金拯救虧損的業務，期望業續反彈。

3. 債務重組

若企業已面臨清盤的危機，他建議，企業可透過債務重組與債權人協商，如延長還款期，容許暫時還本不還息等。

4. 股東集資

公司亦可向各股東集資，比向銀行借錢快，亦可免除利息壓力，如國泰航空早前宣布一連串供股集資計劃。不過，並非所有公司股東都願意集資，如維珍航空，因此，公司已在美國申請破產保護。

簡補充，外國有破產保護令制度，容許企業在資不抵債時有緩衝期，不會立刻被清盤，以幫助有持續經營因素，只是陷入短期經營壓力的公司渡過難關，希望港府能盡快推出有關制度。

記者：朱悅瀅