▲ 【新冠疫苗】教宗方濟各促富國結束「疫苗民族主義」

新冠肺炎疫苗研發如火如荼，多由富裕、已發展國家主導。繼世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）呼籲後，教宗方濟各亦促請富裕國家結束「疫苗民族主義」（vaccine nationalism），不要囤積疫苗，反而應該以「共同利益」行先，幫助貧窮國家。

方濟各（Pope Francis）表示：

「如果富人優先接種疫苗，將是可悲的。如果疫苗是某些國家的財產、不是屬於全球每一個國家，也是可悲的事。」

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各國領導人都希望優先保護國民，大手買入疫苗供自己國民接種。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二（18日）重申，應避免囤積抗疫物資，尤其是疫苗。

目前約有150多隻潛在疫苗，但只有少數疫苗進入最後階段的大型測試，如何公平分配疫苗是目前國際社會的爭議。

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方濟各認為，如果政府在疫情下，只向某些行業發放援助金，將是「醜聞」。他續稱，企業能否取得援助金的標準應為「是否幫助到社會上有需要的人、是否符合共同利益、是否關愛環境」。

方濟各指出，今次的疫情是一場危機，沒有一場危機可以回到過去；國際社會要麼走向更好，要麼走向更差，為了解決社會不公義，必須走向更好。

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責任編輯：鄧燕君