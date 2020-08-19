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【港股追蹤】舜宇再跌近7%　大行都開始轉軚？

股樓投資 20:22 2020/08/19

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舜宇光學（02382）昨日（18日）公布業績後，雖然符合大行預期，但市場對其前景卻感到擔憂，導致股價下挫超過9%。股價今日仍未止跌，午市開市後低開1%，之後反覆向下，曾低見124元的近期低位，收報125元，跌9.2元或6.9%。

若論公司上半年業績，其實未算太差，截至6月底止，集團收入按年上升21.1%，至188.6億元人民幣，純利則按年有22.2%增幅，至17.5億元人民幣，兩項數字均符合市場預期。但華為再遭美國限制，令市場擔心手機設備行業或迎來不確定性。

瑞信最新研究報告指，舜宇調整今個財政年度的出貨量指引，下半年手機鏡頭模組的毛利率預測則按半年持平，車載鏡頭的毛利率則回到40%。最關鍵的華為限制，瑞信認為會對公司明年首季帶來負面影響，需要對客戶管理作調整，或令改善產品組合流程減慢，故下調對股份今年至2022年的盈利預測，縱使維持「跑贏大市」評級，目標價更由207元大幅下調至168元。

同樣下調股份目標價的尚有摩根大通，該行認為投資者已預期舜宇會下調手機及車載鏡頭出貨量增長指引，現時市場更憂慮的是對華為的禁令，該行指公司客戶群多元化的回報將於下半年出現，未來會獲得更多中高端訂單，維持相關市場佔有率。與瑞信一樣，摩通亦下調對集團的盈利預測，目標價則由早前165元，調低至155元。

撰文 : 葉志偉

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