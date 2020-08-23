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【動物研究】鯊魚也需要社交　能識別同伴一起生活逾4年

環球政經 12:00 2020/08/23

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一項研究發現，太平洋灰鰭礁鯊能建立像人類般的社交網絡，並能維持數年關係。這項研究是於夏威夷西南約1,600公里的美國巴爾米拉環礁周圍進行，研究人員使用聲波發射器追蹤踪41條灰鰭礁鯊以了解牠們的社會行為。

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鯊魚不是獨居動物，而是會保持相當穩定的社交，其中一些個體在研究的四年中仍然會生活在一起。研究人員記錄了一種日常模式，鯊魚在珊瑚礁的同一部分中成群散佈在一起，有時大約有20條鯊魚聚集在一起。白天完結後整個晚上會各自散佈，直到第二天早晨才重新聚集。

研究人員估計，鯊魚會聚在一起，或許是因為能有助確保大家都能找到獵物。倫敦動物學會研究所的海洋生物學家雅各（David Jacob）表示，「現在我們知道鯊魚能夠識別特定的同伴並具有社交偏好」。

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責任編輯：梁翠麗

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