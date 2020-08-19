【零售寒冬】六福發盈警次季純利削八成　港澳市場受第三波疫情影響

▲ 六福稱，今季營運數據料於10月中左右刊發，收入及溢利之整體趨勢將視乎疫情發展情況而定

珠寶股份六福 （00590） 收市後發盈警，指肺炎疫情持續，對宏觀經濟造成了負面影響，故預告次季收入及純利按年計將「大幅下降」，分別錄得60%及80%跌幅，並透露港澳市場上月營運表現略轉差。

根告公告，六福上季收入及純利走低之餘，港澳市場7月因本地疫情反覆，同店銷售跌幅亦由6月時的60%「略為擴闊」，意味第三波疫情確實令部分企業經營更見艱難。不過，六福同時指出7月旗下在內地的「所有店舖包括自營店及品牌店」整體同店銷售逐步改善，較6月時「低雙位數字跌幅有所收窄」。

六福補充，今季營運數據料於10月中左右刊發，收入及溢利之整體趨勢將視乎疫情發展情況而定。六福今日（19日）逆市微彈，收報17.88元，升1.1%，成交額405萬元。

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