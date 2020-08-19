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騰訊700旗下微信小遊戲上半年月活躍用戶升 商業變現環比增長18%

股樓投資 22:32 2020/08/19

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疫情之下，大家的生活方式都改變了不少，尤其不能聚會，變相留在家玩手機的時間就更多，所以騰訊（00700）旗下的微信小遊戲在上半年也錄得增長。據微信小遊戲團隊披露，今年上半年小遊戲月活躍用戶較去年下半年增長16%，商業變現環比增長18%。

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截至今年7月，小遊戲整體流量按年增長80%，月廣告分成超過百萬的遊戲達39款，日均通過小遊戲推廣帶來的註冊量超過700萬。

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撰文 : 記者:張以正

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