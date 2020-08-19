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【藍籌業績】中海油上半年少賺66% 中期息削四成至0.2元

股樓投資 20:08 2020/08/19

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三大石油股之一的中國海洋石油（00883）公布，截至6月30日為止上半年收入為745.6億人民幣（下同），按年下跌逾三成；純利按年大減66%至103.8億元。中海油派中期息0.2港元，按年減少近四成。反映集團業績受油價低迷影響。

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上半年，集團實現淨產量2.579億桶油當量，按年增長6.1%。增長主要源自中國海域效益較好的油氣田。期內，共有5個勘探發現，成功評價20個含油氣構造。集團指，國際油價斷崖式下跌再加上新冠肺炎疫情，對公司生產經營造成巨大影響。低油價令每桶油的主要成本降至25.72美元，每桶油的操作成本下降至6.5美元，創十年來新低。

中海油的全年資本支出計劃由850億至950億元，減至750億至850億元。全年產量目標亦由5.2億至5.3億桶油，減至5.05億至5.15億桶油當量。另外，三個計劃中的項目都能提前投產，渤海渤中19-6氣田、南海西部陵水17-2氣田和圭亞那Liza油田等的重點項目正穩步推進。

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撰文 : 李尚毅,趙家盈

中國海洋石油（00883） 經濟

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