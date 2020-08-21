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【種族歧視】「吉卜賽醬」惹歧視爭議？　家樂牌幫招牌辣椒醬改名

環球政經 12:00 2020/08/21

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德國最大食品公司家樂牌（Knorr）表示會將其招牌辣椒醬「 Zigeuner sauce」更名為「匈牙利式紅辣椒醬」。擁有家樂牌公司聯合利華（Unilever）表示：「由於『吉卜賽醬』可以被解釋為負面意思，我們決定給它起一個新的名字。」這種辣醬是許多德國家庭必備的調味料，未來數周將會以新名稱在德國全國的超市中上架。

其他文章：【新冠肺炎】疫情及反歧視黑人示威　美國購買槍械民眾激增

其他文章：【種族歧視】餐廳辱罵亞裔家庭　三藩市科企CEO辭職

最近國際上有大量關於種族主義的議題，引起了品牌的重新命名。在美國，有些大型公司也更改旗下產品名稱，避免捲入種族歧視的爭議。

「吉卜賽人」在整個歐洲生活了數百年，卻仍然面臨歧視的羅姆人和辛提人（Sinti und Roma）的一種貶義稱呼。德國的Roma和Sinti組織也指出，這款醬汁甚至都不是其傳統美食的一部分，多年來，他們都要求廢除該名稱。

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責任編輯：梁翠麗

歧視 種族主義 食品 德國 歐洲 超市

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