【美國大選】民主黨大會有人提名桑德斯？ 原來並非分化

美國民主黨全國代表大會本周舉行,該黨正式提名拜登為總統候選人。雖然外界早已一致認為,民主黨篤定提名拜登,但仍有講者在演說提名進步派的桑德斯,原因卻非搞對抗。

民主黨進步派的眾議員奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez,簡稱AOC)周二晚發表演說,她提名的卻不是拜登,而是她的激進左翼「老師」桑德斯。

鑑於AOC在大會前曾經不滿演說時間僅得1分鐘左右,不及其他獲邀演說的共和黨人,令坊間揣測AOC是否公然跟拜登搞對抗,惹來民主黨分歧加劇的憂慮。

AOC在Twitter解釋:

「如果你感到困惑,不用擔心!大會規則要求所有獲得黨代表票的參選人都要獲得提名,而我被要求提名桑德斯。我對拜登表達最大的祝賀,讓我們在11月一同勝選。」

(If you were confused, no worries! Convention rules require roll call & nominations for every candidate that passes the delegate threshold. I was asked to 2nd the nom for Sen. Sanders for roll call. I extend my deepest congratulations to @JoeBiden - let’s go win in November. )