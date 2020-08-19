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【美國大選】民主黨大會有人提名桑德斯？ 原來並非分化

環球政治 20:07 2020/08/19

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美國民主黨全國代表大會本周舉行，該黨正式提名拜登為總統候選人。雖然外界早已一致認為，民主黨篤定提名拜登，但仍有講者在演說提名進步派的桑德斯，原因卻非搞對抗。

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民主黨進步派的眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）周二晚發表演說，她提名的卻不是拜登，而是她的激進左翼「老師」桑德斯。

鑑於AOC在大會前曾經不滿演說時間僅得1分鐘左右，不及其他獲邀演說的共和黨人，令坊間揣測AOC是否公然跟拜登搞對抗，惹來民主黨分歧加劇的憂慮。

AOC在Twitter解釋：

「如果你感到困惑，不用擔心！大會規則要求所有獲得黨代表票的參選人都要獲得提名，而我被要求提名桑德斯。我對拜登表達最大的祝賀，讓我們在11月一同勝選。」
（If you were confused, no worries! Convention rules require roll call & nominations for every candidate that passes the delegate threshold. I was asked to 2nd the nom for Sen. Sanders for roll call. I extend my deepest congratulations to @JoeBiden - let’s go win in November. ）

【美國大選】民主黨正式提名拜登 為美國總統候選人

【美國大選】民主黨大會虛擬舉行失關注 收視較4年前少27%

雖然民主黨今屆初選的參選人數眾多，但持續有人退選、棄選，並在剩下拜登和桑德斯對壘之時，提前結束初選。拜登獲得3558張黨代表票，桑德斯1151票。

縱使拜登毫無懸念贏得民主黨提名，但按代表大會規則，桑德斯仍會獲得一定比例的提名，以反映他獲得的黨代表票。

除了AOC以外，民主黨的汽車工人工會前主席Bob King也被大會安排提名桑德斯。

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美國前第一夫人Vote項鍊極速售罄 設計師一夜爆紅

責任編輯：陳啟賢

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