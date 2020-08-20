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【室內設計】裝修報價4大陷阱

理財智慧 17:44 2020/08/20

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裝修最怕遇上不良師傅，但香港市場透明度低，普通人難以追查師傅往績。一個師傅是否可靠，很多時都要靠「估」。

估，也要有技巧，報價單是其中一個重點。詳細的報價單，除了能減少爭議，亦反映師傅的管理能力，甚至做生意是否老實等等。以下是一些看報價單的貼士：


1. 個人名義 vs 公司名義

出報價單，有些師傅會用個人名義，亦有些會用裝修公司名義。別以為公司一定較可靠，若報價單是以「有限公司」名義發出，反而要特別小心，因為有限公司被追數時，股東和董事不用「上身」，大不了把公司清盤。

不過，只要不是有限公司，報價單以公司名義發出，還是有好處的。一來你可以到公司註冊處查冊，核實師傅身份；二來從在購買勞保角度，有公司註冊會較易處理。

裝修的報價單一經雙方簽名，就是合約。確保有效性，合約要有全名、身份證ID，若以公司名義發出，簽署人最好是公司董事，非董事則要有授權。

 

2. 工程報價

看報價，除了看價錢，也要注意每個工程項目的寫法。首先要留意報價單結構，工程應該以工序或屋內區域來分類，然後逐個項目列明造價，有「大數」也要有「細數」。

第二，每個項目要多詳細，是否要寫呎寸、用料、工序、或包不包料等，不同項目要求也不同。以下有三個關於電、防水和油漆的常見陷阱例子。

電：

電掣位置需待開工後由戶主和師傅在現場「夾位」，因此數量在簽約時通常會寫上「待定」。要避免爭議，每個掣位的單價（包括「單蘇」、「孖蘇」價錢）必須先註明。

留意市場上有幾種不同的電掣位數量計法，只看單價是無法格價的，因此報價時也要向師傅了解大約計法。另外，戶主亦要注意「新造」與「加改」電掣的分別，前者會更換全屋電線，後者不會。

防水：

浴室牆身的防水，是另一個不良師傅的「偷雞」熱點。用什麼防水物料、企缸和非浴缸位置防水分別做多高、會否進行試水等，最好都在報價單列明。我們建議用西卡、巴斯夫等專業防水物料，企缸防水高度最少做6呎，浴缸以外2呎。

油漆：

油漆是少數要列明工序的項目，一個完整油漆工序包括「剷底、油司拿/光油、批灰三次、油面油三次」，若只翻油價錢大概是三份之一。另外油漆工程通常包料，包什麼料也要列明，某些抗甲酫油漆特別難油，個別師傅會因此加錢。

除了上述三個例子，以下地方也要注意：

訂造傢俬要有呎寸、用料

來水喉最好列明用澳洲或英國銅喉

換窗要包搭棚費用

清拆工程要包泥頭費

所有項目如果包料，都要寫上是什麼料

 

3. 付款安排

戶主要保障自己，裝修款項當然不能一次過付。報價單應列明分期方法，我們建議以個別工序來劃分，分最少4期支付，首期亦不要太大份。

付款安排例子1

訂金 30% 簽約付
二期 30% 泥水完工付
三期 20% 油漆完工付
尾期 20% 完工付

 

付款安排例子2

訂金 20% 開工前付
二期 40% 傢俬落實付
三期 30% 傢俬到場安裝付
尾期 10% 交樓付

上面是兩個分期例子，都可接受。市場上的分期方法太多，不能盡錄。

總括而言，完成某工序才付款，會比按日期付款或於某工序前付款的寫法為佳。

 

4. 條款細節

最後，魔鬼在細節，以下條款細則也必需在報價單列明：

開工、完工日期 –如有超時罰則更佳。

保養期 –一般為 3個月至 1年。

後加後減處理方式 –一切後加後減工程要雙方同意才能進行。

確保單位有購買工程保險 –包括第三者責任保險和勞工保險。

 

內容由裝修師傅配對及服務平台「好師傅」提供。

 

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