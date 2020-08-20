【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘

▲ 集友今天上調一年人幣息0.1厘至2.5厘，跟招商永隆齊變長息的「高息王」。

美元於93關左右徊徘，人民幣在岸價兌美元於周三（19日）在亞洲收盤報6.91，再創自今年初的逾7個月高位。專家料人民幣短期再上衝6.85，若再逢關破關，更相信有力再上試6.8新高。人民幣反覆走強，近日不少中小業界一反常態，爭相加人民幣定期存款息率，頓爆人幣搶存戰，如最新加入戰團是集友，剛把一年定存息率上調0.1厘，新息率至2.5厘；跟招商永隆看齊，變長息榜的「高息王」（見表）。兩間中資行的入場費皆是10萬元（人民幣，下同），即追息族一年可穩袋2,500元利息。

除了招商永隆於上周連環推多個逾兩厘息人民幣定存外，今個星期輪到上商及集友亦齊齊加息；至於南商亦新推3個月及半年齊享兩厘息。

比拼廿多間銀行，冠全城是由富邦提供7天短存享8.8厘，一個月也以該行的4.88厘居首，門檻俱為等值10萬港元。

瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰認為，美元近期急轉直下，唯恐美滙指數再向下試90關，才反覆尋底。相反非美貨幣急彈，爭相收復疫後的失地；相對來說，近期人幣的升勢仍落後，料有機挑戰6.85高位。張建泰補充，人幣具息差優勢，在疫情及亂市下，或較適合避險族的皮胃，且料滙價保持穩中緩升，故推許人民幣為下半年最看好的外幣，屬贏家貨幣，未免是追息穩健之選。

東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥，以及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，不約而同對人幣作最牛的預估，雙雙料今年底在岸價高見6.9；花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的年底目標價，則料6.92；ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈相信，下半年在岸價的高低位介乎6.8至7.1 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪