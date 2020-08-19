  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 21:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Uber呼籲用戶支持香港立法規管汽車共乘服務 曾擱置香港總部計劃

即市財經 19:32 2020/08/19

分享：

Uber向其用戶發信，呼籲支持香港立法規管汽車共乘服務，Uber需明確法規，才能在香港投放龐大資源。

網約車平台Uber今日向司機和用戶發信，呼籲用戶向行政長官及政府表達意見，支持立法規管香港汽車共乘服務；並稱Uber需要明確的法規，才能在香港投放龐大的資源。目前行政長官正進行2020年施政報告的公眾諮詢。Uber今年5月曾表態有意將亞太區總部由新加坡遷至香港，其後有報道稱相關計劃已擱置。

Uber表示，2014年將服務拓展至香港，成為首批美國以外提供共乘服務的城市之一。不過，儘管 Uber 在本港提供接近六年的服務，香港卻是全球少數還未更新規管汽車共乘法例的城市之一，落後於眾多大都市。相比其他國際城市，香港在汽車共乘服務的法規監管一直裹足不前，令 Uber 難以在香港投放更多資源及造就就業機會。

Uber續指，與其他企業一樣，Uber需要明確的法規，才會有信心在香港投放龐大的資源。如果政府能歡迎汽車共乘服務，Uber可以匯聚新一代最優秀的科技人才，並繼續為港人研發優質的產品和服務。

相關文章：

Uber擱置香港建總部計劃　批評港府拒討論

Uber亞太總部或遷港　下周發布在港長遠藍圖

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷

香港 Uber

上一篇文章

【盈喜盈警】京西國際料由盈轉虧　一文看清企業業績預告

下一篇文章

【防疫抗疫基金】財庫局擬推「千人計劃2.0」　助金融界創新職位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）