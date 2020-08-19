Uber呼籲用戶支持香港立法規管汽車共乘服務 曾擱置香港總部計劃

▲ Uber向其用戶發信，呼籲支持香港立法規管汽車共乘服務，Uber需明確法規，才能在香港投放龐大資源。

網約車平台Uber今日向司機和用戶發信，呼籲用戶向行政長官及政府表達意見，支持立法規管香港汽車共乘服務；並稱Uber需要明確的法規，才能在香港投放龐大的資源。目前行政長官正進行2020年施政報告的公眾諮詢。Uber今年5月曾表態有意將亞太區總部由新加坡遷至香港，其後有報道稱相關計劃已擱置。

Uber表示，2014年將服務拓展至香港，成為首批美國以外提供共乘服務的城市之一。不過，儘管 Uber 在本港提供接近六年的服務，香港卻是全球少數還未更新規管汽車共乘法例的城市之一，落後於眾多大都市。相比其他國際城市，香港在汽車共乘服務的法規監管一直裹足不前，令 Uber 難以在香港投放更多資源及造就就業機會。

Uber續指，與其他企業一樣，Uber需要明確的法規，才會有信心在香港投放龐大的資源。如果政府能歡迎汽車共乘服務，Uber可以匯聚新一代最優秀的科技人才，並繼續為港人研發優質的產品和服務。

相關文章：

Uber擱置香港建總部計劃 批評港府拒討論

Uber亞太總部或遷港 下周發布在港長遠藍圖

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷