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【疫市筍盤】海怡半島嗌平賣　海景單位都要低市價沽

股樓投資 19:38 2020/08/19

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疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，就連防守力較強的港島藍籌屋苑，也接連錄得低市價成交。代理坦言，近月放盤增多，買家要平賣單位，才能促成成交，但非每位業主願意面對現實。

中原盧鏡豪說，海怡半島1座低層H室，實用面積529平方呎，兩房間隔，享避風塘海景，原叫價928萬元放盤，屬市價水平，終減價42萬元，以886萬元易手，實用呎價16,749元，較同類單位平約半成。

事實上，海怡半島近月放盤增加，業主為促成交易，均願意減價，就連罕有的相連戶，也以低市價易手。舉例說，海怡半島1座中高層A室及B室，屬相連單位，實用面積1,260平方呎，原叫價2,500萬元放盤，終減價500萬元，以2,000萬元易手，實用呎價15,873元。

盧鏡豪說，海怡半島相連單位罕有，市值約2,500萬元，故今次成交價較市價平500萬元，即約兩成，絕對是「超平價」。

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撰文 : 黃卓賢

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