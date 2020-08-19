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【華為禁令】分析師：華為手機業務隨時消失　華為CEO相信仍有路可走

科技 19:12 2020/08/19

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英國金融時報引述分析師，指華為庫存即將明年初使用殆盡，美國現時頒布禁令即代表華為等於被判死刑。

美國日前再度加緊對華為的「封殺」行動，美國商務部進一步強化對華為及其關聯公司使用美國技術和軟體的限制。英國金融時報引述分析師，指華為庫存即將明年初使用殆盡，美國現時頒布禁令即代表華為等於被判死刑。

>>>【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？

>>>華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新

金融時報報道提到，Gavekal Research分析師Dan Wang近日發布「華為遭判死刑」的研究報告，指華為的5G網路設備及智慧手機製造商的時代，將會劃下句點。而瑞士信貸分析師 Randy Abrams則表示，聯發科將最先受到影響，但該企在手機廠商市場仍佔38%，相信能抵銷華為帶來的影響。

Jefferies分析師Edison Lee則認為，華為若無法為採購晶片，其手機業務或將隨時消失。同時，內地其他手機品牌如Oppo、vivo 及小米則能趁機攻佔市場，而該三大品牌都採用高通晶片。因此他預計，高通在此情況下有望受惠。

短期應急：向第三方採購芯片

不過， 華為消費者業務CEO余承東上星期在中國信息化百人會2020年峰會上，亦已表明面對美國制裁，華為絕不會無路可走。余承東分析華為及中國的市場優勢，並透露華為短期應急方案，是向第三方採購芯片。內地知名財經專欄「經濟學家圈」分析又指，華為目前已有可能採取3個方面的應對措施，除了向第三方採購芯片外，也將全方位紮根半導體，不僅設計晶片更要製造晶片；並呼籲產業鏈加強合作，探索新的應對方案。

>>>【華為新品】華為新版MateBook X今登場　仍搭載Windows系統

責任編輯：曾曉汶

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