【防疫抗疫基金】財庫局擬推「千人計劃2.0」　助金融界創新職位

▲ 財庫局局長許正宇稱，擬推「千人計劃2.0」助金融界創新職位。

香港失業率微跌0.1百分點至6.1%，但失業人數仍增加。財經事務及庫務局局長許正宇撰寫網誌指，早前在「防疫抗疫基金」下推出各項扶助金融業界計劃，包括金融科技「千人計劃（FAST）」，助金融界增設金融科技新職位。許正宇預告，正準備「千人計劃2.0」﹐與金融業界共渡時艱，創造更多的新增職位，聽取業界的意見後﹐新一輪計劃將拓展至涵蓋金融業界的多個範疇，會稍後向外交代。

許正宇表示，現有千人計劃一個多月已獲400份申請，已初步審批110份，部份企業更已成功聘請新員工。

他續指，香港正在推動證券市場的現代化包括證券無紙化改革，會在適當時機將法案提交審議﹐為過渡至證券無紙化做好準備。

許正宇稱，有年輕的金融及科技專業人士向他指，部分國家或地區可能不再歡迎外來人才參與發展，籲外界若有海外朋友也有同樣感受﹐可邀請考慮「登上一如既往開放自由的『香港號』之船」。

許正宇稱，在《香港國安法》實施後﹐社會已經逐步走出陰霾﹐有回復穩定及重回正軌的希望。

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編輯：麥德銘