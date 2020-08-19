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【美國大選】民主黨大會虛擬舉行失關注 收視較4年前少27%

環球政治 19:20 2020/08/19

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美國民主黨全國代表大會周一起以虛擬方式舉行，在網上播放政客、嘉賓的預錄演說，雖然大會第一晚憑前第一夫人米歇爾的演說成為傳媒焦點，但在大眾傳播媒體的關注度仍然不及4年前，收視大跌27%。

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憑著米歇爾的魅力，經有線和廣播頻道收看第一晚民主黨全國代表大會的觀眾約有1870萬人，但仍遜2016年以傳統方式舉行的民主黨大會，當時有2570萬人觀看，即今年收視較上屆下跌27%。

當然，收視統計機構Nielsen稍後完成全面的收視率，觀眾或可增至最多2600萬，但外界預期這個可能性比較低。

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在周一晚10時至11時15分，MSNBC是最多人收看的有線頻道，有510萬名觀眾，較4年前多了約50萬。但有線新聞網絡（CNN ）和霍士電視台（Fox）分別只有不夠480萬和210萬名觀眾，減少了100萬和120萬名觀眾。

在廣播頻道方面，美國廣播公司（ABC）有最多人觀看，約240萬：全國廣播公司（NBC）230萬、哥倫比亞廣播公司（CBS）更不足200萬。

不過，鑑於大會的大部分時間都是預先錄製的片段，加上整體電視收視率在過去四年本身已經大幅下降，故此今年大會收視明顯低於以往，被認為是意料之內的情況。

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責任編輯：陳啟賢

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