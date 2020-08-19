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【每日焦點】華為禁令影響全球供應鏈　無懼打壓發佈新品電腦

科技 20:00 2020/08/19

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美國近日再度出手，加強對華為實施的出口限制。不過華為似乎無懼打壓，更舉行新品發佈會，發佈MateBook X手提電腦。

中美關係持續惡化，美國近日再度出手，加強對華為實施的出口限制，防止其採用涉及美國技術的晶片。不過，華為似乎無懼打壓，更於今（19日）舉行新品發佈會，正式發佈MateBook X手提電腦。
 
美國商務部日前進一步升級對華為的禁令，收緊對華為的出口管制，擴大「外國直接產品規則」範圍，阻止華為通過「替代晶片生產」與「提供用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律，徹底打斷所有涉及美國技術的晶片供應給華為的方式。業界預料，美國此舉動將讓全球供應鏈陷入混亂，多間科企受影響。

【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂 哪些科企或受影響？

【華為禁令】分析師：華為手機業務隨時消失　華為CEO相信仍有路可走

華為雖受美國方面打壓，但依然無懼風浪，繼續發布新產品。華為今日於上海舉行新品發布會，帶來MateBook系列多款新手提電腦產品。其中最受觸目的，莫過於業界首款採用3K懸浮全面屏的MateBook X。

華為消費者業務CEO余承東在會上提到，在美國的三輪制裁下，相當感謝消費者對華為的支持。華為手提電腦產品將不斷進化，最新發布的MateBook X已走入第三代。

【華為新品】華為新版MateBook X今登場 仍搭載Windows系統

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責任編輯：李寶如

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