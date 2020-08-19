【康城居民喜訊】日出康城大型商場「The LOHAS康城」8月23日開幕　民生商舖率先開業

日出康城區入伙多年，終於有大商場了！

港鐵公司（00066）公布，旗下位於將軍澳日出康城的全新大型商場 「The LOHAS康城」，首階段將於8月23日（星期日）上午11時開幕。將率先開放一系列民生服務設施及商戶，涉及商戶佔總商場面積部分約15%。

「The LOHAS康城」原定今年年底開幕，為照顧區內日益增多的居民生活所需，港鐵公司決定提早於8月23日起分階段開放「The LOHAS康城」部分民生服務設施及商舖，以盡早服務日出康城的居民。首階段投入服務的商戶當中包括全新概念大型超級市場丶餐飲食肆丶家品店丶診所及藥房等。待疫情逐步緩和後，商場其他部份可望於今年下半年陸續開放。

▲ 港鐵公司旗下日出康城全新大型商場「The LOHAS康城」首階段 將於8月23日開幕。

「The LOHAS康城」位處將軍澳「日出康城」中央，坐落於將軍澳車廠和港鐵康城站上蓋，為「日出康城」項目整體規劃之一，商場總樓面面積約48萬平方呎。商場室內設計呼應宣揚健康及可持續發展的生活方式，廣闊的玻璃幕牆，將室外室內環境融合，營造明亮舒適的餐飲購物體驗，讓顧客享受自然舒適的氛圍。

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責任編輯：葉卓偉