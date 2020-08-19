【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短

▲ 【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即檢測 隔離期有望縮短

新型冠狀病毒疫情肆下，多國實施嚴厲入境管制，入境人士要長時間隔離，嚴重打擊旅遊業及商貿往來。有見及此，英國倫敦希思路機場（Heathrow Airport）計劃在機場設置病毒檢測設施，馬上為抵步旅客做檢測，希望可縮短隔離期。

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病毒檢測設備的籌備工作，密鑼緊鼓進行，倫敦希思路機場表示，正與相關公司合作，設施已準備好隨時使用。據報有關設施每日可替1.3萬名乘客做檢測，視乎需求，可進一步擴大。

該測試與英國國民保健服務（NHS）所用的病毒測試相同，旅客可在7小時內知悉結果，數天後再安排進行第二次測試，若結果均是陰性，便可提早結束隔離。旅客可提前在網上預約，檢測花費150英鎊（約1534港元），當局希望政府能補貼，令費用降至50英鎊。

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計劃有望將隔離期由本來的14日，縮短至5至8日，勢帶來巨大的經濟效益，類似計劃在德國及冰島亦有實施，英國版本則有待政府批准。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）接受天空新聞（Sky News）訪問時確認，正與不同機場探討計劃可能性。他指出，新冠病毒潛伏性強，就算中招未必馬上可被檢測出來，關鍵在於這是否足以讓隔離期縮短。

夏國賢強調，非常明白隔離對很多人的生活帶來重大影響，希望計劃能獲得成果。

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責任編輯：林建忠

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