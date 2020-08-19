  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 19:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短

環球社會熱點 18:56 2020/08/19

分享：

【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即檢測 隔離期有望縮短

新型冠狀病毒疫情肆下，多國實施嚴厲入境管制，入境人士要長時間隔離，嚴重打擊旅遊業及商貿往來。有見及此，英國倫敦希思路機場（Heathrow Airport）計劃在機場設置病毒檢測設施，馬上為抵步旅客做檢測，希望可縮短隔離期。

【新冠疫苗】澳洲總理擬倡強制打疫苗 助生活重回正軌

【英國疫情】流感死亡個案為新冠肺炎6倍 一周死逾千人

病毒檢測設備的籌備工作，密鑼緊鼓進行，倫敦希思路機場表示，正與相關公司合作，設施已準備好隨時使用。據報有關設施每日可替1.3萬名乘客做檢測，視乎需求，可進一步擴大。

該測試與英國國民保健服務（NHS）所用的病毒測試相同，旅客可在7小時內知悉結果，數天後再安排進行第二次測試，若結果均是陰性，便可提早結束隔離。旅客可提前在網上預約，檢測花費150英鎊（約1534港元），當局希望政府能補貼，令費用降至50英鎊。

【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲

【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難

計劃有望將隔離期由本來的14日，縮短至5至8日，勢帶來巨大的經濟效益，類似計劃在德國及冰島亦有實施，英國版本則有待政府批准。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）接受天空新聞（Sky News）訪問時確認，正與不同機場探討計劃可能性。他指出，新冠病毒潛伏性強，就算中招未必馬上可被檢測出來，關鍵在於這是否足以讓隔離期縮短。

夏國賢強調，非常明白隔離對很多人的生活帶來重大影響，希望計劃能獲得成果。

【新西蘭疫情】派500國防人員巡邏 堵檢疫設施漏洞

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠
今日
英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠
【法國疫情】巴黎聖日耳門首次晉級歐聯決賽 恐威脅防疫成效
今日
【法國疫情】巴黎聖日耳門首次晉級歐聯決賽 恐威脅防疫成效
【英國疫情】流感死亡個案為新冠肺炎6倍 一周死逾千人
今日
【英國疫情】流感死亡個案為新冠肺炎6倍 一周死逾千人
【新西蘭疫情】派500國防人員巡邏 堵檢疫設施漏洞
今日
【新西蘭疫情】派500國防人員巡邏 堵檢疫設施漏洞
【新冠疫苗】澳洲總理擬倡強制打疫苗 助生活重回正軌
今日
【新冠疫苗】澳洲總理擬倡強制打疫苗 助生活重回正軌
疫情 傳染病 機場 英國 倫敦 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 冠狀病毒

上一篇文章

【南韓疫情】教會群組擴大 近300新症逾5個月新高

下一篇文章

【新冠疫苗】澳洲總理擬倡強制打疫苗 助生活重回正軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間19:00）
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力