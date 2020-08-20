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【雲端服務】亞馬遜軍運輸市場？　AWS助豐田建設雲端服務　

環球政經 14:05 2020/08/20

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亞馬遜雲端服務（AWS）將與豐田汽車（Toyota）合作，以幫助管理和量化從全球汽車聯網收集得的數據。這次的合作是亞馬遜與豐田現有合作的擴展，標誌著亞馬遜正在向運輸市場進軍。

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Toyota表示，未來建立的「移動服務平台」(Mobility Services Platform）將能夠處理和分析可用於開發車輛服務的數據，包括加強車輛設計、共享汽車、保險和維修通知等。

今年7月，亞馬遜雲端服務宣布將擴大與福士集團（Volkswagen Group）的合作夥伴關係，以幫助福士集團開發雲端服務軟件和數據傳送途徑，令商業客戶可以在該市場上買賣工業應用程式。

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責任編輯：梁翠麗

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