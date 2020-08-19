【9988阿里巴巴】小米藥明生物莫高追 買定阿里待佳績

恒指上周五(14日)季檢後，成功染藍的3股這兩日半交易日的走勢有異，當中小米(01810)和藥明生物(02269)先聲奪人，兩日半以來分別累升16%和12%，反觀阿里(09988)表現相對其餘染藍兩傑落後，同期僅升3%。雖然如此，綜觀染藍三傑，似乎以阿里的上升空間仍然較廣。

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阿里升勢較慢，很大程度是因為擁有5萬億市值的該股早已是染藍的頂頭大熱，由5月恒指公司宣布恒指可以納入同股不同權的公司起，阿里已偷步炒上。因此即使成功染藍，對其刺激也比預期中小。

另一方面，小米染藍的呼聲本較美團點評(03690)低，藥明生物更是一個半冷門。兩股最終成功入圍，加上多間大行同時給予兩股增持評級，藥明生物最新中期業績又勝市場預期，推動兩股近日炒上。不過，小米及藥明生物的市盈率已分別達37倍及198倍，上升水位未必及上市盈率只有32倍，且在網購領域具壟斷地位的阿里。兩股連日大升，甚有炒過籠的味道。

加上，日前京東(09618)宣布上半年盈利增長逾六成，反映網購行業上半年完全受惠於疫情，佳績亦推動京東近兩日大升並創新高。因此，實力比京東更強的阿里明日公布的業績，甚值得憧憬。一旦業績揭曉後成功企穩250元，可伺機吸納，以博取兩成回報即300元為目標價，止蝕價則定於近月支持230元。

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