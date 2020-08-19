【新冠疫苗】澳洲總理擬倡強制打疫苗 助生活重回正軌

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【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短
新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，各國積極研發和採購疫苗應對。澳洲政府與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，一旦其新冠疫苗研發成功，將交付2,500萬劑給澳洲政府。澳洲政府除了承諾國民可免費接種外，莫里森更表示，出於醫學理由，計劃強制全民接種，助澳洲早日重回正軌。
澳洲總理莫里森認為，要全面、廣泛地打擊新冠肺炎病毒，才能使澳洲國民的生活早日恢復正常。他目標令全國95％國民接種疫苗，又表示出於醫學理由，甚至應強制全民接種疫苗。
代理首席醫療官凱里（Paul Kelly）表示，首次接種新冠疫苗屬自願性質，相信將會有大批國民排隊接種；他補充說，接種疫苗是讓社會恢復往常的不二法門。（“absolute ticket to get back to some sort of normal society and the things we all love and enjoy.” ）
根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，澳洲累計確診病例達23,993宗，450人死亡。
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責任編輯：葉芷樺