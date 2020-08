【新冠疫苗】澳洲總理倡強制接種 爭議聲下改稱屬鼓勵性質

▲ 澳洲總理莫里森認為出於醫學理由,計劃強制全民接種,助澳洲早日重回正軌。

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情肆虐全球,各國積極研發和採購疫苗應對。澳洲政府與英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)達成協議,一旦其新冠疫苗研發成功,將交付2,500萬劑給澳洲政府。澳洲政府除了承諾國民可免費接種外,莫里森更表示,出於醫學理由,計劃強制全民接種,助澳洲早日重回正軌。

澳洲總理莫里森認為,要全面、廣泛地打擊新冠肺炎病毒,才能使澳洲國民的生活早日恢復正常。他目標令全國95%國民接種疫苗,又表示出於醫學理由,甚至應強制全民接種疫苗。

惟強制接種的說法引起朝野非議,莫里森稍後改稱不會強制接種,只會採取鼓勵方式,希望接種率可與強制性相若。

代理首席醫療官凱里(Paul Kelly)表示,首次接種新冠疫苗屬自願性質,相信將會有大批國民排隊接種;他補充說,接種疫苗是讓社會恢復往常的不二法門。(“absolute ticket to get back to some sort of normal society and the things we all love and enjoy.” )

根據約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的數據顯示,澳洲累計確診病例達23,993宗,450人死亡。

