【新股IPO】京東健康委任3間投行於香港上市　集資78億元

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近日因績佳而備受追捧的京東 （09816） 有新消息，據外電報道指，京東計劃分拆京東健康集資10億美元（約78億港元），京東健康最快明年於香港上市，目前已委任美林、海通及瑞銀為上市負責行。
京東早前公布，子公司京東健康與高瓴資本（Hillhouse）就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂了最終協議。高瓴資本預期投資總額超過8.3億美元（約64.7億港元），預計交割將於2020年第三季度完成。
京東早前公布業績顯示，上季收入按年增長34%至2011億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）純利按年增長66%至59億元，大勝預期。
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責任編輯：謝卓榮