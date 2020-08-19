【港交所業績】阿里巴巴納港股通？　李小加：無理由不入、兩因素令成交結構增長

▲ 港交所行政總裁李小加稱，兩大因素令港股成交健康增長。

港交所 （00388） 李小加在業績記者會被問及阿里巴巴、未盈利生科股納入港股通時間表，李小加重申，期待互聯互通擴容，特別是在內地有影響力且為投資者認識的大型企業，無理由不入港股通，認為「應做的事將來都會做」，而上海科創板納入互聯互通，李小加稱議題「較少爭議」。

李小加重申，不認同上海和香港金融市場爭奪新股IPO資源，指出雙方各有數以百計企業上市，甚至有企業在兩地同時上市。

阿里巴巴旗下螞蟻集團確認會在上海、香港上市，抖音和TikTok母企字節跳動也傳研究香港上市，李小加指出，香港市場已經發生巨大和不可逆轉的變化，估值數目、活躍度都增加，近期有市場稱為「港股納指」出現，也反映香港市場結構變化，大型新股發行不是是否的問題，而是時間的問題。

另外，李小加稱難以預測下半年港股成交額，但指出兩大因素令港股成交健康地結構增長。他表示，互聯互通令投資者組合改變和新化學作用，一旦形成變化就很難逆轉，另一方面，港交所新股供應充足，當中不乏生物科技、新經濟股份。

李小加形容，每當政治、經濟動盪，都是對市場是大負面消息，相反今年大事情不斷發生，只見市場波動性增加，但無影響市場活力。

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記者：麥德銘