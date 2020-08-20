【日本失業率】6月份失業率維持低水平2.8%　惟臨時工佔就業市場4成

日本6月份的失業率為2.8%，遠低於美國的10.2%、歐元區19個國家的7.8%，以及香港最新公布5至7月失業率的6.1%。惟官方數據亦顯示日本的就業情況，當中臨時工約佔就業市場的40%。

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受疫情影響在就業市場上，那些被歸類為「非正式員工」的人士最受打擊，其中包括從事低薪、兼職工作的人，他們佔日本就業人口達38%以及佔餐飲和酒店業就業人數的四分三。日本政府資料顯示，自2月以來，當中已有4萬多名員工被解僱，其中約有1.5萬人是非正式工人。

有經濟學家估計，如果官方數據中包括被裁員人數，失業率將近4%。另有數據顯示，超過100名大學和高中生的實習機會被取消，為2019年的3倍。有50多家上市公司提供提前退休，以裁減約9,300名員工。

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在政府補貼的支持下，約有240萬名處於休假狀態的日本公民獲得補貼，政府正計劃將補貼期延長至9月底。

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責任編輯：梁翠麗