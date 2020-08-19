【網絡安全】Sophos揭勒索軟件集團　藉疫情攻擊中小企

▲ 網絡安全廠商Sophos近日發表報告，揭露勒索軟件家族Dharma如何在疫情期間向中小企發動攻擊。

新冠肺炎疫情改變全球工作模式，不少企業都改以遙距工作。不法份子亦趁機發動網絡攻擊，透過入侵中小企遙距工作軟件工具，存取資料並勒索。網絡安全廠商Sophos近日發表報告，揭露勒索軟件家族Dharma如何在疫情期間向中小企發動攻擊。

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Sophos資深威脅研究員Sean Gallagher指，Dharma勒索軟件即服務功能，令更多人可輕易發動具破壞力的勒索軟件攻擊。特別近日不少企業在疫情中，必須迅速支援遙距工作的員工，而且IT人手足襟見肘，小企業的基礎設施和裝置亦因此出現許多漏洞，難以監察及管理系統，令這些攻擊引發的風險倍增。

因此，Sophos所發表的「數字填色：解構Dharma「勒索軟件即服務」攻撃」報告提到，Dharma的「勒索軟件即服務」(RaaS) 攻擊主要針對中小企。其中85%在2020年所發動的攻擊，均透過曝露的存取工具入侵，例如遠端桌面協定（RDP）。

報告指出，當Dharma客戶購買相關工具並入侵其目標，可依賴由功能表驅動的PowerShell指令碼安裝及啟動所需組件，在目標網絡中散播勒索軟件。獲取執行主要指令碼後，勒索軟件將自我識別為「工具箱」，並於發動攻擊時顯示「Have fun, bro!」的訊息。

據勒索軟件復原公司Coveware的數據顯示，Dharma一般索取的贖金較少，平均僅為8620美元（約66804港元）。但Sophos於研究期間，也不時觀察到Dharma客戶會藏起部分金鑰，務求索取更多贖金。

Gallagher向中小企提出五項建議：

1）應關閉RDP，防止網絡罪犯連接網絡。如要存取RDP，請利用虛擬私人網絡 (VPN) 。

2）確保所有連接至網絡的裝置都列在清單上，一旦有最新的修補程式推出，就立即為連上公司網絡的所有裝置及伺服器安裝防護更新。

3）定時將最重要及現有的數據備份至離線的儲存裝置。

4）密切注意5大網絡攻擊的早期徵兆以阻擋惡意軟件攻擊。

5）網絡安全並無靈丹妙藥，因此務必採用分層式深度防護將風險減至最低。

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責任編輯：曾曉汶