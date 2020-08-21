近期影響港股的幾個特點

特點一、美國將不斷地從各方面向中國施壓

從今年二月美國限制中國駐美國記者簽證開始，美國將對中國施壓的領域從經濟擴展到政治和軍事，而且做法越來越無底線。由於美國疫情扔處失控狀態，經濟形勢相當惡劣，預計特朗普為了競選連任，將繼續其無下限攻擊中國的策略，力求挽回目前對其不利的選舉局面。

特點二、美國有實質打擊力的招數越用越少，邊際影響力下降

回顧特朗普上台以來的中美博弈，開始階段以較有實質影響的關稅施壓為主。最近在科技和政治領域的施壓實際影響有限，從各方面看，美國打壓中國的措施出現邊際效應下降。

特點三、特朗普將盡力維持美股強勢

由於特朗普執政期間在經濟、政治、社會各方面取得的成績都乏善可陳，因此，維持一個強勢的股市，盡量爭取更多人的支持，是特朗普的必然選擇。

特點四、中國將聚焦自身的穩定发展

中共中央政治局最近會議指出，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新发展格局。

未來中國經濟將走出一條以科技創新引領，以國內經濟循環為主、國際經濟循環為輔的新路。

特點五、今年中國經濟增長將領先全球

國際貨幣基金組織（IMF）6月发表最新世界經濟展望，預測今年全球經濟將下跌4.9%，中國是发達經濟體、新興市場和发展中經濟體當中，唯一仍預期有增長的經濟體。

對港股而言，特點一、二結合將令股市不時出現壓力，不過壓力相對有限；特點三將為港股營造一個相對穩定有利的外部環境；特點四、五結合將對港股帶來長期支持，推動港股向上。