【科技壟斷】近4年86次反壟斷調查　美國FAAG影響力太大？

根據內地研究機構整理的資料，2017年至2020年8月10日，美國四大科技龍頭Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Google（FAAG），在近四年內被全球17個國家及地區發起反壟斷調查，次數達到至少84次。

按地區計，歐盟委員會是最嚴格的執法機構之一，在期內合共發起19次反壟斷調查；而按公司計，被調查最多的是Google，合共有27次，期內收到罰單合共96億美元，同樣是因反壟斷而被罰款最多的企業。

受壟斷調查的原因，自然離不開其影響力。以上四間科技龍頭的產品及服務，在全球很多國家及地區都具備支配的地位，而且採取例如優先推薦、要求硬件設備預先安裝產品等，因此很容易受到反壟斷執法的重點關注對象。

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編輯：謝克迪