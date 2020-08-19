  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 19:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒指大變身】景順：恒指將更易捕捉中國結構性增長趨勢　估值可上升

即市財經 18:41 2020/08/19

分享：

Mike Shiao指出，恒指最新一次季檢結果，將為「未來再進一步改變恒指成分敞開了大門」

恒指將會「大變身」，下月起將把阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 兩隻焦點科技股納入指數成份股。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao形容，恒指擴大選股範疇，將助投資者更容易捕捉中國結構性增長趨勢。

Mike Shiao認為，恒指最新一次結果落實納入上述「同股不同權」架構股份，將為「未來再進一步改變恒指成分敞開了大門」，預計非必需消費品、資訊科技和醫療保健公司在恒指中的權重增加，而相信中資股晉身藍籌的趨勢將會持續。

過往金融板塊佔恒指近一半比重，而據景順統計，是次恒指換馬完成後，新經濟股在恒指的比重將從28%上升至33%。Mike Shiao指出，恒指的行業分佈將因而變得更加平均，而隨著指高增長新經濟股比例增加，恒指估值將「可能獲得（向上）重估」。

Mike Shiao料投資者往後將可更容易地透過恒指，捕捉中國結構性增長趨勢，而考慮到在美上市中概股或面臨更多會計審查，計劃在香港第二上市的公司亦可能愈來愈多，認為恒指納入更多中資股的趨勢將會持續。

【中概股回流】霸菱：至少10家中概股有意回流

【恒大汽車】證監會警告恒大健康股權高度集中　19股東持94.82%股權

【騰訊旗下】微信小遊戲月活躍用戶增16% 流量按年多8成

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

香港股票 恒生指數 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 第二上市 同股不同權 恒指換馬

上一篇文章

【新股IPO】京東健康委任3間投行於香港上市　集資78億元

下一篇文章

【港交所業績】阿里巴巴納港股通？　李小加：無理由不入、兩因素令成交結構增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日