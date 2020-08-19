【恒指大變身】景順：恒指將更易捕捉中國結構性增長趨勢　估值可上升

▲ Mike Shiao指出，恒指最新一次季檢結果，將為「未來再進一步改變恒指成分敞開了大門」

恒指將會「大變身」，下月起將把阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 兩隻焦點科技股納入指數成份股。 景順亞洲區（日本除外）首席投資總監 Mike Shiao形容，恒指擴大選股範疇，將助投資者更容易捕捉中國結構性增長趨勢。

Mike Shiao認為， 恒指最新一次結果落實納入上述「同股不同權」架構股份 ，將為「未來再進一步改變恒指成分敞開了大門」，預計非必需消費品、資訊科技和醫療保健公司在恒指中的權重增加，而相信中資股晉身藍籌的趨勢將會持續。

過往金融板塊佔恒指近一半比重，而 據景順統計，是次恒指換馬完成後， 新經濟股在恒指的比重將從28%上升至33%。M ike Shiao指出， 恒指的行業分佈將因而變得更加平均，而隨著指高增長新經濟股比例增加，恒指估值將「可能獲得（向上）重估」。

Mike Shiao料投資者往後將可更容易地透過恒指，捕捉中國結構性增長趨勢，而考慮到在美上市中概股或 面臨更多會計審查，計劃在香港第二上市的公司亦可能愈來愈多，認為恒指納入更多中資股的趨勢將會持續。

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