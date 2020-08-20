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【恒大汽車】恒大健康曾跌一成　證監會警告股權高度集中、19股東持94.82%股權

即市財經 10:34 2020/08/20

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證監會表示，恒大健康於8月5日街貨量僅5.18%。

恒大健康  （00708） 擬易名恒大汽車，並在香港不斷宣傳旗下電動車品牌「恒馳」。證監會最新公布，查訊恒大健康股權分布，顯示恒大健康於8月5日，有18名股東合共持有約17.12億萬股或19.83%，連同由主要股東持有的64.79億股或74.99%，19名股東已佔總股本94.82%，換言之，恒大健康街貨量僅4.47億股或5.18%由其他投資者持有。

恒大健康低開5%，開報30元。恒大健康股價一度跌一成，低見28.65元，最新跌6.6%至29.6元，成交逾1億元。較發布恒馳時高位，恒大健康累跌21%。

恒大健康於今年4月1日至6月10期間，股份收市價介乎5.71至6.54元之間，而每日平均成交量為728,262股。

其後，公司股價於6月10日炒上，公司股份收市價由2020年6月10的6.34港元攀升434.7%至8月5日的33.9港元，每日平均成交量升至17,802,322股。

證監會強調，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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編輯：謝卓榮

香港股票 恒大健康（00708） 證監會 恒大

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