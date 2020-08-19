恒指半日市跌188點 金管局放寬「非住宅」按揭成數
即市財經 18:05 2020/08/19
港股今早因八號風球休市，下午1時30分復市，恒生指數收市跌188點，收報25178點，成交846億元，恒指夜期早段微彈。港交所 （00388） 半年多賺1%至52.33億元，股價曾重上380元，及後轉跌，收市報1.4%，報373.6元。金管局宣布放寬非住宅物業按揭成數，一般個案上限由4成上調至5成，明日（8月20日）起生效。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】金管局放寬「非住宅」按揭成數 恒指夜期早段微彈47點（不斷更新）
【港交所業績】港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元 大摩高盛：勝預期
【港交所業績】李小加：美國制裁行動難料 或「殺敵八百自損一千」
【恒安業績】恒安中期多賺20.3% 中期息增加至1.2元人民幣
【中概股危機】美國務院警告當地大學中概股具除牌風險 中方：人為設礙不符利益（第二版）
【精選投資分析】
【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠？（訂戶專享）
-------------------------
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情
欄名 : 財經焦點速覽
最新專欄文章 更多
2020/08/17
2020/08/14
2020/08/13