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恒指半日市跌188點 金管局放寬「非住宅」按揭成數

即市財經 18:05 2020/08/19

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財經焦點速覽

港股今早因八號風球休市，下午1時30分復市，恒生指數收市跌188點，收報25178點，成交846億元，恒指夜期早段微彈。港交所 （00388） 半年多賺1%至52.33億元，股價曾重上380元，及後轉跌，收市報1.4%，報373.6元。金管局宣布放寬非住宅物業按揭成數，一般個案上限由4成上調至5成，明日（8月20日）起生效。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】金管局放寬「非住宅」按揭成數　恒指夜期早段微彈47點（不斷更新）

金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效（不斷更新）

【港交所業績】港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元　大摩高盛：勝預期

【港交所業績】李小加：美國制裁行動難料　或「殺敵八百自損一千」

【恒安業績】恒安中期多賺20.3%　中期息增加至1.2元人民幣

【中概股危機】美國務院警告當地大學中概股具除牌風險　中方：人為設礙不符利益（第二版）

【精選投資分析】

A股高位爭持 上證目標3600（第五版）

【藍籌業績】港交所業績有喜有憂 維持吼位收集策略（第二版）

【ATMX追蹤】小米再破前頂 有貨要揸實

【數據統計】過去11年 颱風後復市港股跌多升少？（第二版）

【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠？（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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