【不怕風雨】颱風高掛照買樓　吹不散入市決心

颱風海高斯襲港，人人趕回家，滿以為影響樓市交投，惟事實卻非如此。中原李永康說，青衣盈翠半島於8號風球懸掛下錄得買賣，屋苑3A座低層F室，實用面積523平方呎，原叫價920萬放盤，終減價50萬元，以870萬元易手，實用呎價16,635元。代理續說，新買家為同屋苑租客，見最近樓價回落，即使8號風球懸掛，仍決定入市。

市場消息指，大埔居屋頌雅苑高層戶，實用面積385平方呎，原叫價480萬元（自由市場價）放盤，原業主因看淡前景，決定減價，昨晚有買家無畏風雨出手，終以400萬元購入上址，實用呎價10,390元。

事實上，沒有任何事可阻擋香港人買樓，即使過去懸掛8號風球，甚至更高風球，準買家都懶理，照樣入市。舉例說，2016年8月，新地（00016）旗下元朗PARK YOHO 1B及1C期推售88伙單位，即使天文台預告晚上懸掛8號風球，惟買家不怕，準時到售樓處買樓，到揀樓簽約時，已懸掛8號風球。

此外，年初時，新冠肺炎襲港，防疫物資短缺，全城人心惶惶，惟據各大代理統計，十大屋苑周末仍錄成交。即使近月爆發第三波疫情，惟仍有人四出睇樓，更有上車客到疫廈搵盤，冀以低市價買入單位。

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