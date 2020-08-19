【挪威退休金】全球最大主權財富基金　上半年勁蝕210億美元

全球規模最大的挪威政府主權財富基金（GPFG）表示，上半年錄得虧損210億美元（約1,627億港元），主因是疫情期間股票和房地產價值下跌所致，股市第二季雖然錄得反彈，仍不足以彌補第一季造成的重大損失。該基金還預測今年餘下時間，金融市場將面臨更多不確定性。

挪威銀行投資管理副行政總裁Trond Grande指，上半年股市出現大波動，雖然市場在第二季恢復良好，但新冠病毒不受人為因素控制，未來仍是威脅全球投資者的最大問題。他警告稱，雖然市場現時出現V型反彈，惟政府支持經濟的政策不會持續下去。

根據該基金公開文件顯示，截至今年6月底，基金管理資產規模（AUM）增至1.15億美元，是全球最大的主權財富基金，持有全球約9,200家公司股份，占全球上市股票的1.5%。

今年上半年基金的整體投資回報為負3.4%。基金有69.6%資金投資於股票資產，27.6%投資固定收益資產，2.8%投資房地產，當中股票及房地產上半年各錄得6.8%及1.6%的負回報，固定收益投資則錄得5.1%的正回報。

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